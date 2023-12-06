среда 6.12.2023 13:41:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:00, 6 декабря 2023 года

Из Орла доставлена помощь десантникам под Артемовск

Бойцам передали прицел с тепловизором, маскировочные сети, утепленную одежду и обувь.

Фото: портал Орловской области

Очередную посылку из Орловской области отправили в Донецкую народную республику. Необходимое оборудование и вещи подразделению десантников передал главный врач городской больницы имени Боткина Александр Лялюхин.

Для военных закупили много полезных вещей, в том числе - жилетки, 40 спальных мешков, запасные части на внедорожник, 10 рулонов утеплителя, стройматериалы и продукты. От работников областного управления ЗАГС передали перчатки, футболки, носки и термобелье.

Кроме того, от Правительства региона военнослужащим привезли квадрокоптер Mavik 3, необходимый для боевой работы и три печи-буржуйки. Об этом сообщает портал Орловской области.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.