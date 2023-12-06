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9:00, 6 декабря 2023 года Из Орла доставлена помощь десантникам под Артемовск Бойцам передали прицел с тепловизором, маскировочные сети, утепленную одежду и обувь.



Фото: портал Орловской области

Очередную посылку из Орловской области отправили в Донецкую народную республику. Необходимое оборудование и вещи подразделению десантников передал главный врач городской больницы имени Боткина Александр Лялюхин.



Для военных закупили много полезных вещей, в том числе - жилетки, 40 спальных мешков, запасные части на внедорожник, 10 рулонов утеплителя, стройматериалы и продукты. От работников областного управления ЗАГС передали перчатки, футболки, носки и термобелье.



Кроме того, от Правительства региона военнослужащим привезли квадрокоптер Mavik 3, необходимый для боевой работы и три печи-буржуйки. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



