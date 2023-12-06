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19:30, 5 декабря 2023 года

Провал асфальта на Гостиной в Орле устраняют восемь единиц техники и 10 рабочих

Специалисты уже вскрыли асфальтовое полотно.

Видео: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин показал коммуникационный канал, изношенность которого стала причиной провала асфальта на улице Гостиной. Его верхняя стенка рухнула и потянула за собой асфальт. Коммуникации повреждены не были.

На данный момент восстановительные работы продолжаются. Рабочие вскрыли полотно от дома №2 до дома №3. Впереди – укладка футляров и устройство подпорных стенок. На участке работает восемь единиц техники от "Орелводоканала" и порядка 10 рабочих "Квадры".

Ранее градоначальник рассказал, что в ближайшие 10 – 12 часов перед рабочими стоят задачи вскрыть асфальт, провести ревизию сетей на предмет повреждений, уложить защитный футляр, восстановления покрытия и трамвайного полотна.

В связи с работами движение по Красному мосту перекрыто как минимум до 00:00 7 декабря.


Артем Ежаков
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