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21:30, 5 декабря 2023 года Орловские волонтеры получили заслуженные награды Церемония прошла в областном совете.



Фото: архив "Вести-Орел"

5 декабря, в России отметили Международный день добровольцев. Волонтеров чествовали в облсовете.



Активистам, которые проявили себя во время пандемии и сейчас собирают гуманитарную помощь для участников СВО, вручали почетные грамоты и благодарности.



Сегодня волонтеры не только собирают вещи, но и доставляют грузы для бойцов, сами шьют форму и спальные мешки, плетут маскировочные сети, помогают беженцам.



Всего наградили более двадцати человек.





