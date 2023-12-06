Орловские волонтеры получили заслуженные награды

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21:30, 5 декабря 2023 года
Орловские волонтеры получили заслуженные наградыЦеремония прошла в областном совете.
Фото: архив "Вести-Орел"
5 декабря, в России отметили Международный день добровольцев. Волонтеров чествовали в облсовете.
Активистам, которые проявили себя во время пандемии и сейчас собирают гуманитарную помощь для участников СВО, вручали почетные грамоты и благодарности.
Сегодня волонтеры не только собирают вещи, но и доставляют грузы для бойцов, сами шьют форму и спальные мешки, плетут маскировочные сети, помогают беженцам.
Всего наградили более двадцати человек.
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