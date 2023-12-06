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20:30, 5 декабря 2023 года

Завершается техническая приемка орловского футбольного манежа

Работы велись в рамках нацпроекта.

Фото: портал правительства Орловской области

В Орле завершается техническая приемка футбольного манежа, который расположен на территории центрального стадиона имени Ленина. Задачу по открытию новых спортивных объектов поставил губернатор Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания в феврале 2023 года.

Строительство велось в рамках национального проекта "Демография". В настоящее время работы завершены, проводится техническая приемка и процедура оформления документов. Открытие манежа позволит получить городу Орлу статус регионального футбольного центра.
"За период с 2019 года нам удалось увеличить количество ребят, занимающихся футболом, с 16 тысяч до 19 тысяч, в два раза увеличили количество футбольных полей. В этом году газон на центральном стадионе имени Ленина заменили на искусственное покрытие, сейчас меняем основное табло. Мы хотим поддержать наших футболистов и разместим баннеры с ними, чтобы наших героев знали все в области. Также ведем переговоры с Российским футбольным союзом по участию в программе "Футбол в школу", – рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямой линии 4 декабря.



Сергей Силаев
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