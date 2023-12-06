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20:00, 5 декабря 2023 года

Орловский композитор Ирина Хрисаниди презентовала новый сборник песен

Презентация совпала с ее Днем рождения.



Большой музыкальный праздник состоялся в музыкальной школе имени Калинникова. Один из самых известных в стране композиторов Ирина Хрисаниди отметила свой День рождения и презентовала новый сборник песен – "Кукла Марина". Имя дано в честь дочери композитора и по стихотоворению поэта Андрея Фролова.

Всего Ирина Хрисаниди выпустила выпустила более 20 альбомов.

Традиционно в начале декабря проходит большой концерт со всеми музыкальными коллективами и ансамблями, которыми руководит Ирина Хрисаниди. В этот раз приехали гости из Москвы и Железногорска.


Эва Стасюлевич
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