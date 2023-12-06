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9:16, 6 декабря 2023 года 15 выпускников орловского медколледжа пришли работать в Ливенскую ЦРБ Средним медицинским персоналом больница укомплектована на 90%.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

За три года в Ливенскую ЦРБ пришли работать 15 выпускников медколледжа. В этом году еще два фельдшера скорой медицинской помощи стали участниками программы "Земский фельдшер". Оба получили по 500 тысяч рублей в качестве подъемной выплаты за работу на селе, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Сейчас средним медицинским персоналом больница укомплектована на 90%. Это произошло благодаря филиалу Орловского медицинского колледжа в Ливнах. Со студентами-медиками руководство Ливенской ЦРБ знакомится с первого года обучения и в дальнейшем приглашает на практику.



- В этом году в филиале вновь открыли факультет лечебного дела. На первый курс набрали 25 студентов, после окончания учебы они смогут работать фельдшерами. Поэтому в ближайшие три года по этому направлению кадровый дефицит станет гораздо ниже, - рассказал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.





Сергей Мерцалов



