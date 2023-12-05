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16:30, 5 декабря 2023 года

Орловская прокуратура заинтересовалась обвалом грунта на Гостиной

Ведомство проводит проверку.

Фото: архив "Вести-Орел"

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура проводит проверку по факту обвала асфальта на улице Гостиной в Орле. Уже предварительно известно, что ЧП случилось в месте расположения инженерных коммуникаций.
"В целях оперативного восстановления дорожного движения на данном участке дороги прокуратурой осуществляется надзорное сопровождение организации уполномоченными службами и органами необходимых ремонтных работ", – рассказали в прокуратуре.
Как ранее заявил мэр Юрий Парахин, как минимум до 00:00 7 декабря Красный мост будет перекрыт, поэтому движение всего транспорта, в том числе общественного, будет идти так же, как и до открытия переправы. Движение трамваев временно прекращено. Их заменят автобусы №1Т и №3Т.

Ситуация находится под контролем, работают оперативные службы. На месте проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все необходимые решения приняты. Угрозы для жизни людей нет.


Артем Ежаков
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