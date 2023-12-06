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18:00, 5 декабря 2023 года В Орле шьют одежду для Деда Мороза и Снегурочки "Волшебному" ателье уже десять лет.







Орловский дизайнер Елена Черненко владеет ателье, где шьют одежду для гусар, Красной шапочки, Царевны-лебеди, Деда Мороза и Снегурочки.



Ателье уже десять лет. Первыми клиентами были спортсмены, затем орловцы стали заказывать костюмы снежинок, белок, зайцев. Недавно сшить костюм попросил Дед Мороз из Канады.



– За последние пару лет мы сшили венские, австрийские, баварские, конечно, русские, памирские, татарские индийские, китайские, мексиканские и испанские костюмы, - рассказала дизайнер одежды Елена Черненко.





Эва Стасюлевич



