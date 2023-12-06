среда 6.12.2023 01:00:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:00, 5 декабря 2023 года

В Орле шьют одежду для Деда Мороза и Снегурочки

"Волшебному" ателье уже десять лет.



Орловский дизайнер Елена Черненко владеет ателье, где шьют одежду для гусар, Красной шапочки, Царевны-лебеди, Деда Мороза и Снегурочки.

Ателье уже десять лет. Первыми клиентами были спортсмены, затем орловцы стали заказывать костюмы снежинок, белок, зайцев. Недавно сшить костюм попросил Дед Мороз из Канады.

За последние пару лет мы сшили венские, австрийские, баварские, конечно, русские, памирские, татарские индийские, китайские, мексиканские и испанские костюмы, - рассказала дизайнер одежды Елена Черненко.


Эва Стасюлевич
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.