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8:00, 6 декабря 2023 года Орловские инспекторы дали советы водителям, которые отправляются зимой в дальнюю дорогу Любителям путешествий необходимо дополнительно укомплектовать свой автомобиль.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Госавтоинспекции посоветовали автолюбителям взять с собой теплые вещи и перчатки, небольшой запас горюче-смазочных материалов на случай непредвиденной ситуации. Также, отправляясь в путь, обязательно необходимо прихватить с собой аптечку. Не лишним будет положить в багажник небольшую лопату.



Кроме того, водитель должен иметь с собой знак аварийной остановки. В случае неисправности автомобиля его выставляют: в городе в 15 метрах от машины, за городом - в 30 метрах.



- Водителям также необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не забывать про режим отдыха при поездках на дальние расстояния, - напомнили в УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



