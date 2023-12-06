Орловские инспекторы дали советы водителям, которые отправляются зимой в дальнюю дорогу
Любителям путешествий необходимо дополнительно укомплектовать свой автомобиль.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Госавтоинспекции посоветовали автолюбителям взять с собой теплые вещи и перчатки, небольшой запас горюче-смазочных материалов на случай непредвиденной ситуации. Также, отправляясь в путь, обязательно необходимо прихватить с собой аптечку. Не лишним будет положить в багажник небольшую лопату.
Кроме того, водитель должен иметь с собой знак аварийной остановки. В случае неисправности автомобиля его выставляют: в городе в 15 метрах от машины, за городом - в 30 метрах.
- Водителям также необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не забывать про режим отдыха при поездках на дальние расстояния, - напомнилив УМВД России по Орловской области.