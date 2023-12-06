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17:30, 5 декабря 2023 года Орловские власти получат новые возможности борьбы с "наливайками" Законопроект о запрете пивнушек в жилых домах принят в первом чтении.



Фото: архив "Вести-Орел"

Законопроект о запрете "наливаек" в жилых домах принят в первом чтении. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как подчеркнул спикер, это решение – ответ на запрос общества.

"Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции. После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", – заявил Вячеслав Володин. Напомним, что с 1 февраля в Орле запретили продавать алкоголь на расстоянии менее 50 метров от жилых домов.





Артем Ежаков



