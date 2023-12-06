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18:30, 5 декабря 2023 года Гражданке ДНР помогли в Орле получить российский паспорт Главный документ женщине вручили в торжественной обстановке.



Фото: УМВД России по Орловской области

Жительница Донецкой Народной Республики приехала на Орловщину из зоны боевых действий в 2022 году. Ее разместили во временном пункте. И она сразу же обратилась за получением российского паспорта. Однако при оформлении выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилось 29 февраля. Тогда как в 1953 году, когда женщина родилась, в феврале было всего 28 дней.



70-летней жительнице ДНР пришлось обратиться в суд для внесения изменений в актовую запись о рождении. Помощь ей оказали сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД. В итоге в Донецке была получена новая актовая запись и выдано новое свидетельство о рождении. В Орле в торжественной обстановке женщине вручили первый российский паспорт, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

















Сергей Мерцалов



