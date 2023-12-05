вторник 5.12.2023 16:48:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:00, 5 декабря 2023 года

Ситуация с провалом грунта на Гостиной в Орле находится под контролем

Угрозы жизни людей нет.


В Орле начали устранять последствия провала грунта на улице Гостиной. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова рассказала ГТРК "Орел" о том, что ситуация находится под контролем, работают оперативные службы. На месте проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все необходимые решения приняты. Угрозы для жизни людей нет.

Как ранее заявил мэр Юрий Парахин, как минимум до 00:00 7 декабря Красный мост будет перекрыт, поэтому движение всего транспорта, в том числе общественного, будет идти так же, как и до открытия переправы. Движение трамваев временно прекращено. Их заменят автобусы №1Т и №3Т.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.