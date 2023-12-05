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15:00, 5 декабря 2023 года Ситуация с провалом грунта на Гостиной в Орле находится под контролем Угрозы жизни людей нет.





В Орле начали устранять последствия провала грунта на улице Гостиной. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова рассказала ГТРК "Орел" о том, что ситуация находится под контролем, работают оперативные службы. На месте проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все необходимые решения приняты. Угрозы для жизни людей нет.



Как ранее заявил мэр Юрий Парахин, как минимум до 00:00 7 декабря Красный мост будет перекрыт, поэтому движение всего транспорта, в том числе общественного, будет идти так же, как и до открытия переправы. Движение трамваев временно прекращено. Их заменят автобусы №1Т и №3Т.





Артем Ежаков



