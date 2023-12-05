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15:30, 5 декабря 2023 года В орловском Главпочтамте можно отправить письмо Деду Морозу Там появился специальный почтовый ящик.







В Орле на улице Ленина установили новогодний почтовый ящик для писем Деду Морозу. Он размещен в здании Главпочтамта.



Возле ящика есть памятка, где указан индекс и адрес резиденции новогоднего волшебника. Конверты можно опустить в любой почтовый ящик. Письмо не потеряется, даже если точный адрес не указан. Главное – оставить обратный и приклеить марку, чтобы из Великого Устюга пришел подарок.



Еще для новогодней корреспонденции на почте подготовили специальный штемпель. Его можно поставить не только на письмо или открытку, но и на любую памятную вещь.



В прошлом году с орловского почтамта в Великий Устюг отправили 1700 посланий. В этом году акция только началась и продлится вплоть до 31 декабря.





Татьяна Тимохина



