Орловская гильдия мастеров обзавелась собственным центром
Помещение находится в Орле на улице Ленина, 15.
Орловские ремесленники получили помещение в самом центре города. Помогли им в этом в администрации Орла. Ранее изделия орловских мастеров можно было увидеть только по праздникам на ярмарках.
Теперь полочки и витрины выставочного центра занимают сотни работ, выполненных в самых причудливых техниках: валяние, вязание, декупаж, украшения из эпоксидной смолы, украшения кольчужным плетением, техника канзаши из ленточек, амигуруми.
- Здесь мы выставляем работы наших мастеров, чтоб любой желающий мог ознакомиться не только через интернет, где у нас есть группа, но и пощупать, посмотреть, как это выглядит в живую, - рассказала председатель орловской гильдии мастеров Ирина Кожухова.
Гильдия мастеров объединяет более 50 умельцев со всей Орловщины. Они шьют, ткут, вышивают, возвращают к жизни забытые промыслы. И каждая из вещей до сих пор несет в себе тайну - о том, как жили и во что верили наши предки.