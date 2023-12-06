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17:00, 5 декабря 2023 года Орловская гильдия мастеров обзавелась собственным центром Помещение находится в Орле на улице Ленина, 15.







Орловские ремесленники получили помещение в самом центре города. Помогли им в этом в администрации Орла. Ранее изделия орловских мастеров можно было увидеть только по праздникам на ярмарках.



Теперь полочки и витрины выставочного центра занимают сотни работ, выполненных в самых причудливых техниках: валяние, вязание, декупаж, украшения из эпоксидной смолы, украшения кольчужным плетением, техника канзаши из ленточек, амигуруми.



- Здесь мы выставляем работы наших мастеров, чтоб любой желающий мог ознакомиться не только через интернет, где у нас есть группа, но и пощупать, посмотреть, как это выглядит в живую, - рассказала председатель орловской гильдии мастеров Ирина Кожухова.



Гильдия мастеров объединяет более 50 умельцев со всей Орловщины. Они шьют, ткут, вышивают, возвращают к жизни забытые промыслы. И каждая из вещей до сих пор несет в себе тайну - о том, как жили и во что верили наши предки.





Эльза Ахмедбекова



