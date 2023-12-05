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14:30, 5 декабря 2023 года Пять школ в Орловской области ушли на карантин Также он введен в трех десятках классов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Заболеваемость вирусными инфекциями в Орловской области на текущей неделе выросла на четверть. С симптомами болезни к медикам пришли восемь тысяч жителей региона. COVID-19 подтвердился примерно у 500 человек.



Половина заболевших вирусными инфекциями – дети в возрасте до 14 лет. Карантин введен в пяти школах и 37-и классах.



Постепенно в регионе вводятся ограничительные меры. В медучреждениях придется надеть маску. В школах и детских садах проводятся утренние фильтрации и дезинфекции.





