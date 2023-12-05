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13:30, 5 декабря 2023 года В Орле состоится встреча с известным российским историком Константином Залесским На вопросы орловцев он ответит в областной библиотеке имени Бунина.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится встреча с известным историком Константином Залесским и главным редактором издательства "Молодая гвардия", писательницей-биографом Марией Залесской. Они расскажут жителям Орла о Первой мировой войне.



Как сообщили в библиотеке, гостям можно будет задать вопросы и ознакомиться с выставкой печатных изданий "Великая забытая война", которую подготовили в отделе основного книгохранения. Экспозиция представлена редкими изданиями 1914-1917 годов. Отдельного внимания заслуживают книги Константина Залесского. Их покажут на персональной выставке.



Встреча состоится 8 декабря в 15:00. Вход свободный.





Сергей Мерцалов



