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13:00, 5 декабря 2023 года Волонтеры фонда "Содействие" помогают онкобольным орловцам Представители фонда работают в пяти районах области.







5 декабря, в международный день волонтеров, поздравления принимают люди, которые добровольно и безвозмездно отдают свои силы и знания, тем, кто в этом нуждается. Уже 14 лет онкобольным орловцам и их близким помогают волонтеры фонда "Содействие". Среди них - врачи, психологи и реабилитологи, представители бизнеса, журналисты и творческие люди.



- Проект постоянно развивается. Первых волонтеров было три - ходили в онкодиспансер к пациенткам и помогали им. Теперь самых активных - полсотни. Представители фонда работают в пяти районах области, - рассказала волонтер фонда "Содействие" Елизавета Жук.



Сегодня в базе фонда 500 подопечных. Активно получают помощь 250 человек. Доброе дело всегда найдет поддержку. Фонд уже выигрывал президентский грант. Однако главное, это люди с неравнодушным сердцем, которых все больше.





Елена Литинская



