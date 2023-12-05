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12:30, 5 декабря 2023 года Орловцы направили более 100 обращений во время декады приемов Такая цифра достигнута за пять дней.







В Орле продолжается традиционная декада приемов жителей в отделениях партии "Единая Россия". За пять дней жители региона направили более 100 обращений.



Весь период приема разделен на тематические дни. Темы обращений орловцев разные: проблемы с пропиской, отоплением, бродячие собаки и многие другие. По ряду вопросов решения принимают на месте, по другим – привлекают надзорные органы.



– И личные вопросы, и вопросы связанные с социальным обеспечением, с материальной поддержкой, вопросы ЖКХ. Конечно, самые актуальные – касающиеся социального обеспечения граждан, - рассказала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.



Именно вопросов социального обеспечения стало больше. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 15%. На втором месте по популярности вопросы предоставления коммунальных услуг, на третьем – тема здравоохранения.





Анастасия Тычинская



