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11:00, 5 декабря 2023 года

В Орле экс-полицейский обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следствие считает, что он передавал персональные данные из базы МВД третьим лицам.

Фото: архив

Следственные органы в рамках уголовного дела предъявили обвинение помощнику дежурного УМВД России по городу Орлу. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

По предварительным данным, с 1 января по 27 октября 2023 года мужчина получал персональные данные из базы МВД, за передачу которых третьим лицам получал деньги. Орловец задержан.

В ходе первоначальных следственных действий он сознался в содеянном и полностью признал вину в совершенном преступлении. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД выявили факты противоправной деятельности сотрудника дежурной части.
Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Орловской области совместно с ФСБ России пресекли противоправную деятельность помощника оперативного дежурного УМВД России по г. Орлу, старшины полиции. Предварительно установлено, что на протяжении текущего года указанное должностное лицо осуществило передачу персональных данных граждан третьим лицам, полученных из ведомственной базы данных. Незаконное денежное вознаграждение составило не менее 700 тысяч рублей.

– По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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