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10:30, 5 декабря 2023 года Орловские семьи, не использовавшие маткапитал, получат индексацию на 7,5% Социальный фонд повысит сумму материнского капитала с 1 февраля 2024 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате.



Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.



Родители, сохранившие часть маткапитала, смогут рассчитывать на индексацию через два месяца. К примеру, если у семьи осталось 375 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться средствами в размере 403 тысяч рублей, сообщили в Социальном фонде России.





Сергей Мерцалов



