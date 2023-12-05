Елка у КДЦ "Металлург" в Орле снова стала предметом споров
В мэрии пообещали исправить ситуацию.
Орловцы вновь обсуждают елку в интернете. Символ праздника, вызвавший споры, установлен в Северном районе Орла.
Местные жители не поняли замысел дизайнеров. Дерево состоит из двух частей – традиционной с ветками, а верхушка словно укутана канатом. В мэрии отметили, что в ближайшие дни подрядчик исправит ситуацию.
Напомним, что в прошлом году "елкой раздора" стала инсталляция из подарков, установленная в том же месте.