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20:38, 4 декабря 2023 года Елка у КДЦ "Металлург" в Орле снова стала предметом споров В мэрии пообещали исправить ситуацию.





Орловцы вновь обсуждают елку в интернете. Символ праздника, вызвавший споры, установлен в Северном районе Орла.



Местные жители не поняли замысел дизайнеров. Дерево состоит из двух частей – традиционной с ветками, а верхушка словно укутана канатом. В мэрии отметили, что в ближайшие дни подрядчик исправит ситуацию.



Напомним, что в прошлом году "елкой раздора" стала инсталляция из подарков, установленная в том же месте.





Анна Вайсергисер



