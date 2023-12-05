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21:30, 4 декабря 2023 года В Орле назвали лучшие бизнес-проекты года Награждение прошло в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес".







Лучшие бизнес-проекты года на Орловщине определены. В областной столице подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес".



В номинации "Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт" победил проект «Тропа Героев». В номинации "Культурно-просветительская сфера" лучшей стала настольная игра "Крестьянские бега". Это путешествие и знакомство с историей края в игровой форме по семи древним городам и историческим поселения "Бирюзового кольца России".



Также среди победителей Евгения Абеляшева с детской студией "Капитошка", Наталия Вострикова со спортивно-оздоровительным залом "Движение" для людей с ОВЗ. В номинации "Сохранение и развитие народных промыслов" победила Евгения Лежнева с проектом "Орловский спис".



Конкурс идет под эгидой Министерства экономического развития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Идеи победителей станут претендентами на звание лучших социальных проектов России. Впереди – межрегиональный и федеральный этап. Приз для победителей – возможность представить свой проект на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024-го года.





Татьяна Тимохина



