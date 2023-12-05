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21:00, 4 декабря 2023 года

Орловцы покоряют китайский язык

Уроки идут в гимназии №1 ОГУ имени Тургенева.



В России китайский язык изучают более 60 тысяч человек. Он считается одним из самых сложных в мире из-за иероглифов. Их в китайском 85 тысяч.

Обучиться китайскому языку можно и в Орле. В гимназии №1 ОГУ имени Тургенева предмет преподают три раза в неделю для десяти- и одиннадцатиклассников. Более шести выпускников продолжают изучать язык в университете.

Есть на Орловщине и талантливые преподаватели. Виктория Андреева уже пятый год передает знания будущим филологам. Своих учеников с традициями Востока она знакомит в интерактивном формате, включая в занятия квесты, мастер-классы, уроки каллиграфии, тематические игры. Обучает орловцев и носитель языка – Чжай Жуйбинь приехал в Россию в 2008 году.


Владимир Маряшин
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