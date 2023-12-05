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18:30, 4 декабря 2023 года Двое специалистов орловского УКСа не сумели оспорить приговор Вердикт в отношении сотрудников управления капитального строительства города Орла вступил в законную силу.



Фото: архив "Вести-Орел"

Апелляционный суд оставил в силе приговор коллег из первой инстанции в отношении двух главных специалистов управления капитального строительства города Орла. Ранее их признали виновными в получении взятки.



Как рассказали в областной прокуратуре, в январе 2021-го года УКС заключило контракт на благоустройство дворов с ООО "Мир строительной техники". Из материалов дела следует, что осужденные, зная, что подрядчик не закончил ремонт на ряде объектов, получили взятку в 650 тысяч рублей за отражение в итоговой ведомости недостоверных сведений об объеме выполненных работ. "С учетом позиции государственного обвинения судом виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 7 лет 6 месяцев и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденным назначены штрафы в размере 13 миллионов и 26 миллионов рублей", – сообщили в прокуратуре.





Артем Ежаков



