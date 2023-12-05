Губернатор Орловской области выступит с инвестпосланием 8 декабря
Андрей Клычков озвучит планы развития региона и подведет итоги 2023-го года.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием 8 декабря. Об этом глава региона рассказал в сегодняшней прямой трансляции. Клычков озвучит планы развития Орловщины и подведет итоги 2023-го года.
Послание начнется в 14:00. Участниками станут представители промышленных и аграрных предприятий, органов власти.