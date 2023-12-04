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16:10, 4 декабря 2023 года Клычков рассказал, как проведет Новый год Глава Орловской области поделился планами на предстоящий праздник.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 декабря в ответ на вопрос орловцев рассказал, что запланировал на Новый год.



– Что касается моего Нового года, он у меня традиционно проходит дома. Из региона я никуда не уезжаю. С семьей, дома, после Нового года приглашаем друзей, - поделился глава региона.



Губернатор добавил, что буквально накануне нарядил елку с супругой.





Сергей Силаев



