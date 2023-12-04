Клычков рассказал, как проведет Новый год

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16:10, 4 декабря 2023 года
Клычков рассказал, как проведет Новый годГлава Орловской области поделился планами на предстоящий праздник.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 декабря в ответ на вопрос орловцев рассказал, что запланировал на Новый год.
– Что касается моего Нового года, он у меня традиционно проходит дома. Из региона я никуда не уезжаю. С семьей, дома, после Нового года приглашаем друзей, - поделился глава региона.
Губернатор добавил, что буквально накануне нарядил елку с супругой.
Сергей Силаев
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