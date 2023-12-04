Почти миллиард рублей заложили в Орловской области на покупку льготных лекарств

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15:58, 4 декабря 2023 года
Почти миллиард рублей заложили в Орловской области на покупку льготных лекарствВ списке – более тысячи препаратов.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии 4 декабря сообщил, что в региональном бюджете заложили 994 миллиона рублей на покупку льготных лекарств.
– В списке более тысячи наименований. Уже в январе-феврале ждут поступления 60% закупок, - сказал глава региона.
Сергей Силаев
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