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9:00, 5 декабря 2023 года В Орловской области работает мастерская по изготовлению маскировочных сетей Фронту помогают жители Верховского района.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мастерская по изготовлению масксетей разместилась в Верховской школе №1. На инициативу волонтерского движения "Своих не бросаем" откликнулись сотрудники учебного заведения, родители и ученики.



- С первых дней СВО на фронте были очень нужны маскировочные сети, позволяющие сохранять жизнь нашим бойцам, поэтому мы решили организовать в нашем районе мастерскую по их изготовлению, - рассказал руководитель движения "Своих не бросаем" Гошгар Искяндаров.



Сейчас в мастерской работают родители детей и учителя. Каждый вечер они собираются, чтобы помочь нашим бойцам. Как пишет районная газета "Новое время", с начала октября секреты плетения освоили более 60 школьниц, что позволило значительно увеличить объемы производства.



Отметим, что изготовление масксетей - дело сложное и кропотливое. Даже цвет лент, вплетаемых в сеть, подбирали после консультации с художественной школой. Все сделано для того, чтобы лучше маскировать бойцов и технику. На изготовление одной масксети уходит около недели.





Сергей Мерцалов



