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15:29, 4 декабря 2023 года
В Орловской области "Губернаторская елка" состоится 27 декабряПраздник пройдет в ТМК "Гринн".
Фото из архива
Во время прямой линии Андрея Клычкова 4 декабря юные орловцы задали главе региона коллективный вопрос: когда и где пройдет "Губернаторская елка" в 2023 году?
Губернатор отметил, что на елку смогут прийти талантливые дети, дети семей участников специальной военной операции, дети-сироты.
– Что касается елки для детей сирот, талантливых детей, детей из семей СВО - она обязательно будет, 27 декабря в "Гринне", - сообщил Андрей Клычков.
Сергей Силаев
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