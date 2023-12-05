Орловчанка ответит в суде по обвинению в убийстве сожителя
Трагедия развернулась в ходе алкозастолья.
Фото: СУ СК России по Орловской области
Орловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 58-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве своего 55-летнего сожителя. Трагедия случилась в сентябре этого года в деревне Тайное.
Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, подозреваемая выпивала вместе с приятелем. В один момент вспыхнула ссора на почве ревности, и женщина схватилась за нож, нанеся им несколько смертельных ударов мужчине.
Обвиняемая полностью признала вину в преступлении. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.