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19:00, 4 декабря 2023 года Орловчанка ответит в суде по обвинению в убийстве сожителя Трагедия развернулась в ходе алкозастолья.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 58-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве своего 55-летнего сожителя. Трагедия случилась в сентябре этого года в деревне Тайное.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, подозреваемая выпивала вместе с приятелем. В один момент вспыхнула ссора на почве ревности, и женщина схватилась за нож, нанеся им несколько смертельных ударов мужчине.



Обвиняемая полностью признала вину в преступлении. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.





Артем Ежаков



