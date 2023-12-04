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15:18, 4 декабря 2023 года Губернатор Клычков: "Дискуссии об отмене электротранспорта не имеют оснований" Трамваи и троллейбусы останутся в городе Орле.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии 4 декабря заявил, что дискуссии об отмене электротранспорта не имеют под собой оснований. Вопрос о том, что ждет орловские трамваи, задал один из орловцев.



– Трамваи и троллейбусы останутся. И будут модернизировать электротранспортную сеть. Сейчас формируется заявка от региона в столицу, - отметил глава региона.



Глава региона добавил, что в ближайшее время будет закуплено еще 80 автобусов. Транспорт выйдет на дороги уже в первом квартале 2024 года.







Сергей Силаев



