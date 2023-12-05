вторник 5.12.2023 00:14:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:30, 4 декабря 2023 года

Павел Островский побеседовал с орловцами на вечные темы

Известный священник, миссионер и блогер встретился с жителями региона в Богоявленском соборе.



В рамках рождественских образовательных чтений орловцы смогли встретиться с известным священником – "интернет-миссионером" Павлом Островским. Уже больше пяти лет он отвечает в социальных сетях на главные жизненные вопросы своей обширной аудитории подписчиков.

На встречу в Богоявленском соборе пришли 300 человек. Священник и публика обсудили, почему сребролюбие – корень всех зол, верит ли молодежь в Бога, как стать терпимее, каковы секреты семейного счастья.

Также Павел Островский поделился с клириками Орловской епархии своим опытом миссионерской деятельности в интернете.

Уже в следующем году отец Павел пообещал вновь приехать на Орловщину и пообщаться с жителями региона.


Юлия Опанасюк
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.