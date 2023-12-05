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20:30, 4 декабря 2023 года Павел Островский побеседовал с орловцами на вечные темы Известный священник, миссионер и блогер встретился с жителями региона в Богоявленском соборе.







В рамках рождественских образовательных чтений орловцы смогли встретиться с известным священником – "интернет-миссионером" Павлом Островским. Уже больше пяти лет он отвечает в социальных сетях на главные жизненные вопросы своей обширной аудитории подписчиков.



На встречу в Богоявленском соборе пришли 300 человек. Священник и публика обсудили, почему сребролюбие – корень всех зол, верит ли молодежь в Бога, как стать терпимее, каковы секреты семейного счастья.



Также Павел Островский поделился с клириками Орловской епархии своим опытом миссионерской деятельности в интернете.



Уже в следующем году отец Павел пообещал вновь приехать на Орловщину и пообщаться с жителями региона.





Юлия Опанасюк



