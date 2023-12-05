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8:30, 5 декабря 2023 года Орловцев просят помочь в поиске должников по алиментам Всего в регионе разыскивают 16 человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Помочь в поиске жителей Орловской области, которые не платят алименты, попросили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов. Всего в нашем регионе разыскивают 16 человек.



- В случае наличия информации, способствующей розыску должников, просьба сообщить по номеру телефона дежурной части Управления: 8 (4862) 72-63-79, - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Орловской области.



Отметим, что за 10 месяцев 2023 года на Орловщине в пользу несовершеннолетних детей с должников по алиментам взыскали более 337 миллионов рублей. Это на 81 миллион рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в региональном ведомстве.





Сергей Мерцалов



