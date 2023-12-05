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17:30, 4 декабря 2023 года В Орловской области погасили полумиллиардный долг за топливно-энергетические ресурсы Таковы результаты работы прокуратуры.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году в Орловской области по мерам прокурорского реагирования погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы в размере более 550 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Долги накопились у органов местного самоуправления, управляющих компаний и предприятий ЖКХ. По фактам нарушений внесено свыше 200 представлений.



Два должностных лица предостережены о недопустимости нарушений закона, по постановлениям прокуроров 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности.





Артем Ежаков



