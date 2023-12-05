В Орловской области погасили полумиллиардный долг за топливно-энергетические ресурсы
Таковы результаты работы прокуратуры.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2023-м году в Орловской области по мерам прокурорского реагирования погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы в размере более 550 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Долги накопились у органов местного самоуправления, управляющих компаний и предприятий ЖКХ. По фактам нарушений внесено свыше 200 представлений.
Два должностных лица предостережены о недопустимости нарушений закона, по постановлениям прокуроров 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности.