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8:00, 5 декабря 2023 года

Орловцам расскажут, как выбрать безопасный новогодний подарок

Горячую линию запустил Роспотребнадзор.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское управление Роспотребнадзора запустило горячие линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Позвонить для консультации можно по 15 декабря.

Задать вопросы можно через единый консультационный центр Роспотребнадзора в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43, а также с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам:

• в г. Орле: 8 4862 41 83 45, 8 4862 42 26 75;
• в г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39;
• в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;
• в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;
• в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27;
• центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области: 8 (4862) 75-02-76.


Артем Ежаков
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