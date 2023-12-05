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20:00, 4 декабря 2023 года В декабре для орловцев проведут пять ярмарок вакансий Они пройдут в Орле, Верховье и Мценске.



Фото: архив "Вести-Орел"

В декабре для орловцев проведут пять ярмарок вакансий. Три из них пройдут 12 декабря, по одной – 13 и 19 декабря соответственно. Они пройдут в Орле, Верховье и Мценске.



С подробным графиком проведения ярмарок, списком работодателей и вакансиями можно ознакомиться на портале "Работа России" или перейдя по ссылке.





Артем Ежаков



