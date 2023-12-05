вторник 5.12.2023 00:14:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:30, 4 декабря 2023 года

Специалисты ряда ведомств проконсультируют орловцев в Семейном МФЦ

Опубликован график приема на декабрь.

Фото: архив "Вести-Орел"

В декабре в Семейном МФЦ Орла (ул. Комсомольская, 102А) специалисты ряда ведомств проведут приемы граждан. График публикует региональный информационный портал:

• 5 декабря с 11:00 до 14:00 – орловское региональное отделение "Ассоциации юристов в России";
• 7 декабря с 14:00 до 17:00 – Соцфонд России по Орловской области;
• 11 декабря с 11:00 до 14:00 – управление труда и занятости регдепартамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости;
• 12 декабря с 10:00 до 12:00 – управление Роспотребнадзора по Орловской области;
• 15 декабря с 11:00 до 14:00 – управление Росреестра по Орловской области;
• 20 декабря с 11:00 до 14:00 – управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области;
• 21 декабря с 11:00 до 14:00 – областной центр социальной защиты населения.

Также свой вопрос можно задать по телефону 30-34-36, позвонив в указанный день и время.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.