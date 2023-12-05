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19:30, 4 декабря 2023 года Специалисты ряда ведомств проконсультируют орловцев в Семейном МФЦ Опубликован график приема на декабрь.



Фото: архив "Вести-Орел"

В декабре в Семейном МФЦ Орла (ул. Комсомольская, 102А) специалисты ряда ведомств проведут приемы граждан. График публикует региональный информационный портал:



• 5 декабря с 11:00 до 14:00 – орловское региональное отделение "Ассоциации юристов в России";

• 7 декабря с 14:00 до 17:00 – Соцфонд России по Орловской области;

• 11 декабря с 11:00 до 14:00 – управление труда и занятости регдепартамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости;

• 12 декабря с 10:00 до 12:00 – управление Роспотребнадзора по Орловской области;

• 15 декабря с 11:00 до 14:00 – управление Росреестра по Орловской области;

• 20 декабря с 11:00 до 14:00 – управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области;

• 21 декабря с 11:00 до 14:00 – областной центр социальной защиты населения.



Также свой вопрос можно задать по телефону 30-34-36, позвонив в указанный день и время.





Артем Ежаков



