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15:30, 4 декабря 2023 года В Орловской области подтвердился новый очаг бешенства Он установлен в Болховском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Указом губернатора Орловской области земельный участок в два квадратных метра вблизи деревни Кутьма Злынского сельского поселения Болховского района признан эпизоотическим очагом по бешенству животных. Территория в пределах границ населенного пункта и прилегающие к ней природные территории названы неблагополучным пунктом по этой болезни.



Документом вводятся специальные ограничительные и карантинные меры, такие как запрет ярмарок с восприимчивыми к болезни животными, а также вывоз таких зверей.



Напомним, что на минувшей неделе участок вблизи деревни Ужаринка Урицкого района также признали эпизоотическим очагом по бешенству животных.



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Артем Ежаков



