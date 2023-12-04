В Орловской области подтвердился новый очаг бешенства
Он установлен в Болховском районе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Указом губернатора Орловской области земельный участок в два квадратных метра вблизи деревни Кутьма Злынского сельского поселения Болховского района признан эпизоотическим очагом по бешенству животных. Территория в пределах границ населенного пункта и прилегающие к ней природные территории названы неблагополучным пунктом по этой болезни.
Документом вводятся специальные ограничительные и карантинные меры, такие как запрет ярмарок с восприимчивыми к болезни животными, а также вывоз таких зверей.
Напомним, что на минувшей неделе участок вблизи деревни Ужаринка Урицкого района также признали эпизоотическим очагом по бешенству животных.