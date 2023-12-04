Клычков поручил усилить уборку снега в Орловской области
Особое внимание глава региона обратил на остановки и тротуары.
Фото: архив "Вести-Орел"
4 декабря в ходе заседания регионального правительства губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил регдепартаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ усилить работу по уборке снега в регионе. Об этом сообщил областной информационный портал.
Особое внимание глава региона обратил на остановки, карманы для общественного транспорта, тротуары, парки и скверы. Также Андрей Клычков предложил вернуться к практике размещения временных знаков в Орле, запрещающих парковку по определенным дням, рекомендовав мэру Юрию Парахину рассмотреть этот вопрос на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
На минувших выходных в регионе в уборке снега участвовали 358 единиц техники. Срывов движения транспорта не было.