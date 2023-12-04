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15:00, 4 декабря 2023 года Клычков поручил усилить уборку снега в Орловской области Особое внимание глава региона обратил на остановки и тротуары.



Фото: архив "Вести-Орел"

4 декабря в ходе заседания регионального правительства губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил регдепартаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ усилить работу по уборке снега в регионе. Об этом сообщил областной информационный портал.



Особое внимание глава региона обратил на остановки, карманы для общественного транспорта, тротуары, парки и скверы. Также Андрей Клычков предложил вернуться к практике размещения временных знаков в Орле, запрещающих парковку по определенным дням, рекомендовав мэру Юрию Парахину рассмотреть этот вопрос на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



На минувших выходных в регионе в уборке снега участвовали 358 единиц техники. Срывов движения транспорта не было.





Артем Ежаков



