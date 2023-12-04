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13:30, 4 декабря 2023 года Программа "Земский учитель" помогла трудоустроиться 55 орловским педагогам На финансирование проекта направили 55 миллионов рублей.



Фото: портал Орловской области

В Орловской области продолжается реализация программы "Земский учитель". За четыре года единовременную денежную выплату в один миллион рублей получили 55 орловских педагогов. Все они отправились работать не село. Лидерами по количеству трудоустроенных земских учителей стали Ливенский район и Орловский муниципальный округ.



Как отметил губернатор Андрей Клычков, поддержка образования на Орловщине остается в числе главных приоритетов.



- Качество образования во многом определяется его кадровым потенциалом. Для того чтобы поддержать в этом вопросе наши муниципалитеты, на уровне региона была инициирована разработка государственной программы "Земский учитель". Данное начинание одобрено федеральным центром. За четыре года нам удалось обеспечить 55 вакансий. В следующем году реализация программы "Земский учитель" будет продолжена, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов



