понедельник 4.12.2023 16:23:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:30, 4 декабря 2023 года

Программа "Земский учитель" помогла трудоустроиться 55 орловским педагогам

На финансирование проекта направили 55 миллионов рублей.

Фото: портал Орловской области

В Орловской области продолжается реализация программы "Земский учитель". За четыре года единовременную денежную выплату в один миллион рублей получили 55 орловских педагогов. Все они отправились работать не село. Лидерами по количеству трудоустроенных земских учителей стали Ливенский район и Орловский муниципальный округ.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, поддержка образования на Орловщине остается в числе главных приоритетов.

- Качество образования во многом определяется его кадровым потенциалом. Для того чтобы поддержать в этом вопросе наши муниципалитеты, на уровне региона была инициирована разработка государственной программы "Земский учитель". Данное начинание одобрено федеральным центром. За четыре года нам удалось обеспечить 55 вакансий. В следующем году реализация программы "Земский учитель" будет продолжена, - подчеркнул глава региона.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.