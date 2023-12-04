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12:55, 4 декабря 2023 года

Мужчина вылетел с моста в реку на машине в Орловской области и погиб

Трагедия случилась в Сосковском районе.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария случилась 3 декабря в вечернее время на районной дороге "Сосково-Красное Знамя". В районе 17-го километра 29-летний водитель, управлявший автомобилем "Хенде Соната", ехал по мосту и допустил съезд с дороги.

По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, машина упала в реку, а молодой водитель погиб. Пассажир 45 лет выжил, его госпитализировали медики.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области произошло 32 ДТП. В результате шесть человек пострадали, один погиб.



Сергей Силаев
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