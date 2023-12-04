Главная » Новости



14:00, 4 декабря 2023 года В поликлинике №2 Орла продолжается капремонт Часть работ уже завершена.







Во взрослой поликлинике №2 Орла продолжается капитальный ремонт. Работы проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение". Специалисты уже завершили часть работ, на них выделено почти 40 миллионов рублей.



Сейчас получать медицинскую помощь пациентам не так удобно. Однако орловцы готовы немного потерпеть.



– Мы спокойно к этому относимся. Хотим, чтобы наша поликлиника была красивой, чистой и удобной для посетителей, - поделилась орловчанка.



Сейчас специалисты работают над лифтами на всех этажах. Оборудуются шахты и входы. Орловцам пообещали качественные подъемные машины.



– Лифты Шебекинского производства, а механизмы фирмы "ОТИС". Достаточно надежные, - заверил заместитель главного врача по хозяйственной части поликлиники №2 Орла Алексей Жилин.



Активно ведется ремонт на первом этаже в помещениях для будущего отделения профилактики. В ближайшее время начнутся отделочные работы, в том числе подготовят специальные помещения для будущего компьютерного томографа. Ремонт планируется завершить в 2023 году.





Елена Литинская



