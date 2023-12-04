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Главная » Новости

14:00, 4 декабря 2023 года

В поликлинике №2 Орла продолжается капремонт

Часть работ уже завершена.



Во взрослой поликлинике №2 Орла продолжается капитальный ремонт. Работы проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение". Специалисты уже завершили часть работ, на них выделено почти 40 миллионов рублей.

Сейчас получать медицинскую помощь пациентам не так удобно. Однако орловцы готовы немного потерпеть.

Мы спокойно к этому относимся. Хотим, чтобы наша поликлиника была красивой, чистой и удобной для посетителей, - поделилась орловчанка.

Сейчас специалисты работают над лифтами на всех этажах. Оборудуются шахты и входы. Орловцам пообещали качественные подъемные машины.

Лифты Шебекинского производства, а механизмы фирмы "ОТИС". Достаточно надежные, - заверил заместитель главного врача по хозяйственной части поликлиники №2 Орла Алексей Жилин.

Активно ведется ремонт на первом этаже в помещениях для будущего отделения профилактики. В ближайшее время начнутся отделочные работы, в том числе подготовят специальные помещения для будущего компьютерного томографа. Ремонт планируется завершить в 2023 году.


Елена Литинская
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