Орловский боксер стал победителем Международного турнира
Кирилл Лукьянов занял первое место на берегу Балтийского моря.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Ливенский боксер Кирилл Лукьянов стал победителем 27-го Международного турнира "Янтарные перчатки". Соревнования проходили в Калининграде. В боях участвовали 104 боксера из Беларуси, Германии и России.
Как пишет"ПРИНТ-ТВ", традиционный турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова. В свое время он подготовил известных на всю страну спортсменов, в том числе Стасиса Струмскиса, заслуженного мастера спорта.