Главная » Новости



12:30, 4 декабря 2023 года Психолог рассказала орловским выпускникам, как успокоиться во время экзамена ЕГЭ И ОГЭ предстоит ребятам летом.







В Орловской области более 2700 человек будут сдавать ЕГЭ в 2024 году. С 1 декабря стартовал прием заявок на необязательные предметы. Школьникам необходимо настраиваться на экзамены.



Орловчанка Ангелина Зинченко – студентка первого курса Орловского государственного института культуры вспоминает, что не была уверена в том, что хорошо сдаст экзамены. На испытании тоже было непросто.



– Русский и литература дались очень тяжело. Казалось, что я вообще ничего не сдам, - рассказала девушка.



Ученицы 11 класса Мария Редникина и Юлия Меркулова спросили у специалиста, что делать с паникой и стрессом непосредственно на экзамене. Такой вопрос психологам задают часто. Помочь должна дыхательная гимнастика. Успокоительное, кофе врачи и психологи не рекомендуют пить перед экзаменами.



– Выпитая чашка кофе неизвестно как скажется на экзамене. Успокоительные могут затормозить, что негативно повлияет на результат испытания, - пояснила психолог Ольга Третьякова.





Татьяна Тимохина



