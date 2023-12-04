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12:00, 4 декабря 2023 года

В Орле стартовал муниципальный этап конкурса "Воспитатель года России - 2024"

В нем участвуют 36 педагогов-дошкольников.

Фото: архив "Вести-Орел"

Конкурс профессионального мастерства проходит в детском саду № 85. В нем участвуют 29 воспитателей, три логопеда, два педагога дополнительного образования, педагог-методист и педагог-психолог. Самому молодому из них - 23 года.

Первый этап завершится 22 декабря. По его итогам определят 15 полуфиналистов. А 25 декабря стартует второй этап. Победителя и лауреатов муниципального конкурса назовут в феврале 2024 года. Они представят город Орел на региональном уровне, сообщили в пресс-службе орловской мэрии.

Отметим, что конкурс профессионального мастерства проводится с 2010 года. За 13 лет в нем приняли участие около 500 педагогов дошкольного образования.


Сергей Мерцалов
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