В Орле стартовал муниципальный этап конкурса "Воспитатель года России - 2024"
В нем участвуют 36 педагогов-дошкольников.
Фото: архив "Вести-Орел"
Конкурс профессионального мастерства проходит в детском саду № 85. В нем участвуют 29 воспитателей, три логопеда, два педагога дополнительного образования, педагог-методист и педагог-психолог. Самому молодому из них - 23 года.
Первый этап завершится 22 декабря. По его итогам определят 15 полуфиналистов. А 25 декабря стартует второй этап. Победителя и лауреатов муниципального конкурса назовут в феврале 2024 года. Они представят город Орел на региональном уровне, сообщили в пресс-службе орловской мэрии.
Отметим, что конкурс профессионального мастерства проводится с 2010 года. За 13 лет в нем приняли участие около 500 педагогов дошкольного образования.