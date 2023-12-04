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11:30, 4 декабря 2023 года Орловские волонтеры отправили на фронт теплые вещи и медикаменты Посылку для бойцов собрали воспитанники болховской гимназии.



Фото: гимназия города Болхова

Орловцы продолжают помогать нашим военным, которые сражаются на передовой. С просьбой собрать теплые вещи и медикаменты для солдат, участвующих в СВО, к коллективу гимназии города Болхова обратились активисты движения "Территория добра".



Как пишет газета "Болховские куранты", всего на фронт гимназисты передали 24 коробки с вещами и медикаментами. В посылку также вложили домашние заготовки, мед и варенье. Педагоги гимназии закупили пять коробок конфет. Еще две коробки теплых носков передали маме одного из болховских бойцов для отправки на передовую.





Сергей Мерцалов



