Главная » Новости



11:00, 4 декабря 2023 года Орловцев предупредили о магнитной буре Сила колебаний составит 5 баллов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в понедельник, 4 декабря, Землю накроет сильный магнитный шторм. По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня пяти баллов уже к полудню.



После 18 часов магнитный шторм сбавит обороты до четырех баллов, что характерно для малой магнитной бури. Ее действие продолжится и 5 декабря. Следующие геомагнитные удары ожидаются 19 и 22 декабря.



Отметим, что у метеочувствительных людей в этот период возможны перепады настроения, давления и обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе, пить больше воды, исключить алкоголь, отдыхать и спать.





Сергей Мерцалов



