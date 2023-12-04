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10:30, 4 декабря 2023 года Почти 500 кубометров снега вывезли в Орле на выходных На посыпку улиц израсходовано 730 тонн пескосоляной смеси.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Дороги Орла продолжают очищать от снега. За прошедшие выходные "Спецавтобаза" вывезла более 480 кубометров снега. Работы продолжатся и 4 декабря.



По информации пресс-службы администрации города Орла, рабочие вывезут снег с площади и улицы Ленина, с улицы Пролетарская гора, Горького. Всего в работе будет задействовано36 единиц техники и 75 уборщиков.



В планах расчистить от снега тротуары набережных мостов, тротуары, посыпать ряд улиц пескосоляной смесью, расчистить остановки и вывезти снег.





Сергей Силаев



