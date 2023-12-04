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10:00, 4 декабря 2023 года

В Орле наградили актеров и сотрудников театра "Свободное пространство"

Грамоты им вручили за успешную реализацию проекта "Культура малой Родины".

Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов

В орловском областном Совете народных депутатов почетные грамоты вручили актерам и сотрудникам театра "Свободное пространство". Церемония состоялась перед началом заседания фракции партии "Единая Россия".

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, проект "Культура малой Родины" работает с 2017 года. За это время театры "Свободное пространство" и "Орловский театр кукол" получили поддержку в размере более 150 миллионов рублей.

- Мы видим серьезное преображение этих учреждений культуры. Обновленные залы, сцена, оборудование, новые спектакли - все это притягивает зрителя, делая поход в театр настоящим праздником для многих семей. Работа в этом направлении будет продолжена, - сказал спикер областного Совета Леонид Музалевский.


Сергей Мерцалов
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