Орловским водителям напомнили о правилах вождения в сложных погодных условиях
Профилактические рейды проводят сотрудники ГИБДД.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
На орловских дорогах проходят мероприятия, направленные на предупреждение ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают водителям о соблюдении скоростного режима и о правилах обгона и перестроения в зимний период. Всем автовладельцам инспекторы вручают памятки.
- При сложных погодных условиях, таких как обильный снегопад, дождь, туман, вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий увеличивается в разы. В зимний период неблагоприятные погодные условия чаще всего становятся сопутствующей причиной автоаварий, - отметили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.