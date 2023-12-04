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9:30, 4 декабря 2023 года Орловским водителям напомнили о правилах вождения в сложных погодных условиях Профилактические рейды проводят сотрудники ГИБДД.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

На орловских дорогах проходят мероприятия, направленные на предупреждение ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают водителям о соблюдении скоростного режима и о правилах обгона и перестроения в зимний период. Всем автовладельцам инспекторы вручают памятки.



- При сложных погодных условиях, таких как обильный снегопад, дождь, туман, вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий увеличивается в разы. В зимний период неблагоприятные погодные условия чаще всего становятся сопутствующей причиной автоаварий, - отметили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



